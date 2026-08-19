Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mahalleye kuduz karantinası!

        Mahalleye kuduz karantinası!

        Ardahan'da bir büyükbaş hayvanda kuduz virüsü tespit edilmesi üzerine hastalığın çıktığı mahalle karantinaya alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 10:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mahalleye kuduz karantinası!

        Ardahan'da bir büyükbaş hayvanda kuduz virüsü tespit edilmesi üzerine hastalığın çıktığı mahalle karantinaya alınarak, kontrol tedbirleri başlatıldı.

        İHA'nın haberine göre mahalle girişine "Burada kuduz hastalığı var" tabelası asıldı.

        Ardahan Merkez Gürçayır Mahallesi'ndeki bir hayvancılık işletmesinde bir büyükbaş hayvanın aniden rahatsızlanması üzerine işletme sahibi durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden veteriner hekimler, şüpheli sığırdan numune aldı.

        Alınan numuneler, incelenmek üzere Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Laboratuvarda yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla hayvanda kuduz virüsü bulunduğu kesinleşti. Bunun üzerine harekete geçen Hayvan Sağlığı ekipleri, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastalıklı hayvanı itlaf ederek, derin bir çukura gömdü.

        Halk ve hayvan sağlığını korumak amacıyla Gürçayır Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatan yetkililer, bölgeye hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı. Mahalle girişine de "Burada kuduz hastalığı var" tabelası asıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin virüsün kaynağını ve yabani hayvan temasını belirlemek amacıyla bölgedeki filyasyon ve aşılama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Ardahan
        #Kuduz karantinası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        Orman yangını can aldı!
        Orman yangını can aldı!
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı