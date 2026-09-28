Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı
Giriş: 28 Eylül 2026 - 09:59 Güncelleme:
Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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