Mısır Çarşısı'nda yangın kontrol altında
Fatih'te bulunan Mısır Çarşısı'ndaki 2 katlı baharatçıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 13:13 Güncelleme:
Mısır Çarşısı'nda, baharat satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih'te bulunan tarihi çarşıdaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
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