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        Haberler Gündem Trafik Muğla'da otobüs TIR'a çarptı! 2 ölü, 18 yaralı

        Muğla'da otobüs TIR'a çarptı! 2 ölü, 18 yaralı

        Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 18 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Otobüs TIR'a çarptı! 2 ölü, 18 yaralı

        Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü, önünde seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde otobüs ile TIR'ın çarpışması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Aynı istikamette seyreden Hamit Torun yönetimindeki Villa Seyahat'a ait otobüs, İlter Durmuş yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü Hamit Torun ve otobüste yolcu olarak bulunan Mustafa Saydam'ın hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 18 kişinin yaralandığı belirlendi.

        Yaralılar otobüs içinde alınarak ambulans teslim edildi ve sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındılar.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #otobüs kazası
        #Muğla
        #son dakika haberi
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