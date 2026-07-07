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        Haberler Gündem Güvenlik Muğla merkezli 3 ilde silahlı terör örgütü operasyonu: 17 gözaltı

        Muğla merkezli 3 ilde silahlı terör örgütü operasyonu: 17 gözaltı

        Muğla merkezli 3 ilde silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 17 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        Terör örgütü operasyonu: 17 gözaltı

        Muğla merkezli 3 ilde silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'daki habere göre; Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Muğla merkezli İstanbul ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Haklarında gözaltı kararı bulunan 17 şüphelinin tamamı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız tabanca, 8 tabanca mermisi, çok sayıda örgütsel kitap, dergi, gazete, fotoğraf ile dijital materyaller ele geçirildi ve incelenmek üzere el konuldu. Gözaltındaki 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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