HT 360 - 20 Temmuz 2026 (ABD Mutabakatı Neden Sonlandırdı?)

ABD İran ilişkileri ve Ortadoğu'daki sıcak gündem maddeleri HT360 ile masaya yatırılıyor. ABD mutabakatı neden bitti, öğrenin. Habertürk ekranlarında yayınlanan HT360 programında, haftanın ilk iş gününde dünya siyasetinin nabzı tutuluyor. Bu bölümde, bölgedeki dengeleri değiştiren ABD İran ilişkiler... Daha Fazla Göster ABD İran ilişkileri ve Ortadoğu'daki sıcak gündem maddeleri HT360 ile masaya yatırılıyor. ABD mutabakatı neden bitti, öğrenin. Habertürk ekranlarında yayınlanan HT360 programında, haftanın ilk iş gününde dünya siyasetinin nabzı tutuluyor. Bu bölümde, bölgedeki dengeleri değiştiren ABD İran ilişkileri üzerine detaylı bir analiz yapılıyor. Özellikle Ortadoğu gelişmeleri başlığı altında, stratejik öneme sahip LHA-7 projesinin detayları ve bölgedeki askeri hareketlilik inceleniyor. Programda ayrıca, uzun süredir tartışılan ABD mutabakatı sürecinin neden sonlandırıldığına dair kritik bilgiler paylaşılıyor. Küresel siyasete dair güncel gelişmeleri takip etmek isteyenler için hazırlanan bu özel yayın, karmaşık diplomatik süreçleri sade bir dille özetliyor. ABD İran ilişkileri ekseninde şekillenen bu analiz, bölgedeki son durumu anlamanıza yardımcı olacak. Dünya siyasetine dair haftalık analizlerimizi kaçırmamak için kanala abone olun. ABD mutabakatı hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Daha Az Göster