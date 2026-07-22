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        O anlar kameralarda! Rize’de bir vatandaş, sokak ortasında anne ayı tarafından kovalandı

        Rize'de yavrularıyla birlikte bulunan anne ayı, çöp konteynerlerinin bulunduğu alanda karşılaştığı vatandaşı kovaladı. Panikle kaçan vatandaşın yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 09:34 Güncelleme:
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        Anne ayı kovaladı

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yanında yavruları da olan ayı bir vatandaşı kovaladı. Vatandaşın ayıdan panikle kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

        İHA'daki habere göre olay; Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Aracına binmek isteyen bir vatandaş, çöp konteynerlerinin bulunduğu alana yaklaştığı sırada hiç beklemediği bir anda yavrularıyla birlikte bulunan anne ayıyla karşı karşıya geldi.

        AYI TARAFINDAN KOVALANMAYA BAŞLANDI

        Çöp konteynerinin arkasından aniden çıkan anne ayı, yavrularını koruma içgüdüsüyle vatandaşı kovalamaya başladı. Büyük panik yaşayan vatandaş, koşarak bölgeden uzaklaştı ve güvenli bir noktaya sığındı. Yaşanan korku dolu anlar bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Olayın ardından durum Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede inceleme başlatırken ayı ve yavrularının yerleşim alanından güvenli şekilde uzaklaştırılması için çalışma başlattı.

        Ekiplerin, ayının hareketlerini takip ederek hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de yaban hayvanlarının zarar görmesini önlemek amacıyla bölgede tedbirlerini artırdığı öğrenildi.

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