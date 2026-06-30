Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon: 25 tutuklama

        Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon: 25 tutuklama

        Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 25'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 15:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        3 ilde operasyon: 25 tutuklama
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karıştığını belirlediği organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında Osmaniye, Ankara ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca, 10 tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mermi ve fişekle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 31 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat!

        Günlerdir sıcak hava dalgası ile boğuşan Avrupa'yı konuşuyoruz, fakat sıcak havanın bir kısmı, gücü hafiflemiş hali yarından itibaren önce Türkiye'yi de etkileyecek. Bugün ve 30 Haziran Salı günü Trakya'da termometreler 40°C'ye dayanacak. Edirne çevresinde yüksek sıcaklıklara dikkat edilmeli, güneş ...
        #Son dakika haberler
        #Osmaniye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil