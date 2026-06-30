Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon: 25 tutuklama
Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 25'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Giriş: 30 Haziran 2026 - 15:06 Güncelleme:
Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 25'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karıştığını belirlediği organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Osmaniye, Ankara ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca, 10 tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mermi ve fişekle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 31 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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