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        ÖSYM'den KPSS açıklaması! Eş değer sınav yapılacak

        2026 KPSS Lisans sınavının 6 Eylül'de gerçekleştirilen oturumunun ardından sınavın iptal edileceğine yönelik iddialar gündeme gelirken; ÖSYM'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Adalet ve fırsat eşitliğinin bozulmaması amacıyla, belirlenen adaylara eş değer sınav yapılmasına karar verildi" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 16:42 Güncelleme:
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        KPSS iptal mi oldu? ÖSYM'den açıklama

        2026 KPSS Lisans sınavının 6 Eylül'de gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından sınavın iptal edileceğine yönelik iddialar gündeme geldi.

        ÖSYM'den 2026 KPSS Lisans Oturumu'na ilişkin yapılan açıklamaya göre, Osmanbey Kampüsü’nde (Şanlıurfa Harran Üniversitesi) bulunan 150 sınav salonunun 22’sinde sınava giren 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuat hükümlerine aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiği tespit edildi.

        Adalet ve fırsat eşitliğinin bozulmaması amacıyla, belirlenen adaylara eş değer sınav yapılmasına karar verildi.

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        #KPSS
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        #ÖSYM
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