YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kapalı grup toplantısı öncesinde, "Yenilik milletimizin talebi, YENİ Parti milletimizin ihtiyacıydı. Kurulduğunda ana muhalefet partisi olabilen bir parti yok siyasi tarihimizde. Onun hem heyecanı hem sorumluluğu içindeyiz" dedi.

YENİ Parti milletvekilleri, bugün TBMM’de kapalı grup toplantısında bir araya geldi. YENİ Parti Grup Salonu’nda yapılan toplantıya, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık etti.

Toplantı için saat 11.45’te TBMM’ye gelen Özel, grup salonuna giderken basın mensuplarının sorularını yanıt verdi. Özel, “YENİ Parti’nin kuruluşundan sonra ilk kez TBMM’desiniz. Neler söylersiniz” sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Heyecanlıyız tabii. Yenilik milletimizin talebi, YENİ Parti milletimizin ihtiyacıydı. Milletin beklentilerine yönelik olarak partimizi kurduk. Ana muhalefet partisi olduk. Kurulduğunda ana muhalefet partisi olabilen bir parti yok siyasi tarihimizde. Onun hem heyecanı hem sorumluluğu içindeyiz."

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Özel’in başkanlık ettiği, 90 YENİ Parti milletvekilinin katıldığı kapalı grup toplantısı devam ediyor. Toplantıda YENİ Parti’nin TBMM Başkanvekili ve Meclis Başkanlık Divanı'nda görev alacak İdare Amiri ile katip üye ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek, ardından TBMM Başkanlığı'na bildirilecek.

GRUP YÖNETİMİ BELLİ OLDU

CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında Parti Grup Yönetimi de belli oldu. Buna göre; Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Seyit Torun ve Veli Ağbaba Grup Yönetim Kurulu'nda yer aldı. YENİ Parti'nin Katip Üyesi ise Aliye Coşar olarak seçildi. İdare Amiri Harun Özgür Yıldızlı olarak görev alacak.

Özgür özel kapalı grup toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"YENİ Parti kuruldu, yeni sayfa açıldı. Geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun. Bundan sonra YENİ Parti'den beklentilere uygun davranış sergilemeniz gerekiyor. Kısır tartışmalardan özellikle öbür partinin tartışmalarından kendinizden uzak tutun, esprilerden uzak durun."