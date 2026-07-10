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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa’da halı saha maçında kalp krizi geçiren jandarma uzman çavuş kurtarılamadı

        Şanlıurfa’da halı saha maçında kalp krizi geçiren jandarma uzman çavuş kurtarılamadı

        Şanlıurfa'da halı saha maçında fenalaşan 26 yaşındaki jandarma uzman çavuş Ferhat Baykir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baykir'in cenazesinin memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 13:34 Güncelleme:
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        Maçta kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı
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        Halı saha maçında kalp krizi geçiren jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti.

        MAÇTA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

        İHA'daki habere göre olay; dün akşam saat 20.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte halı saha maçı yapan 26 yaşındaki jandarma uzman çavuş Ferhat Baykir, fenalaşarak yere yığıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baykir, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Baykir, bugün hayatını kaybetti.

        Şırnak’ın Uludere ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Baykir’in 10 Mayıs 2022 ile 18 Kasım 2022 tarihleri arasında Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığındaki eğitimini tamamladıktan sonra meslek hayatına başladığı ve 5 Aralık 2022 tarihinden beri Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenildi. Bekar olan Baykir’’in cenazesinin memleketi Şırnak’ın Uludere ilçesine gönderileceği belirtildi.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı da vefat haberinden dolayı duyulan üzüntüyü ifade ederek bir başsağlığı mesajı yayımladı.

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