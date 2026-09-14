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        Haberler Gündem Silivri açıklarında bulunan erkeğe ait ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

        Silivri açıklarında bulunan erkeğe ait ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

        Silivri açıklarında ceset bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 19:13 Güncelleme:
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        Silivri açıklarında erkek cesedi bulundu

        Olay, Silivri açıklarında saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde ceset bulunduğu ihbarı alındı.

        İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı.

        Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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        #silivri ceset
        #Silivri kaza
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