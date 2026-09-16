Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Silivri açıklarındaki gemi kazasında gelişme... 'Alsu' gemisi 15 gün sonra bölgeden ayrıldı

        Silivri açıklarındaki gemi kazasında gelişme... 'Alsu' gemisi 15 gün sonra bölgeden ayrıldı

        Silivri açıklarında "Tuğberk İmamoğlu" gemisiyle çarpışan "Alsu" gemisi, 15 günün ardından demirli bulunduğu bölgeden ayrıldı. Öte yandan batan gemideki 9 kişilik kayıp mürettebatı arama çalışmaları havadan ve denizden sürdürülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 16:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "AlSu" bölgeden ayrıldı

        Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 9 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen çalışmalar 15'inci gününde devam ediyor.

        Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında, 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama-kurtarma çalışmaları havadan ve denizden sürdürülüyor.

        Ekipler, kaza sahasındaki arama tarama faaliyetlerini koordineli gerçekleştiriyor.

        REKLAM

        Silivri Sahili'nde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde toplanan kayıp yakınlarının bekleyişi de devam ediyor.

        "Tuğberk İmamoğlu" gemisiyle çarpışan "Alsu" isimli gemi ise kazanın ardından getirildiği Silivri açıklarında 15 gün demirli beklemesinin ardından saat 15.00 sıralarında hareket ederek bölgeden ayrıldı.

        Ne olmuştu?

        Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından 10 kişilik mürettabatın bulunduğu "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

        Kazanın 4. gününde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

        Yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında önceki gün çatma bölgesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmış, Adli Tıp Kurumuna sevk edilen cansız bedenin, batan geminin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #alsu
        #gemi
        #Silivri
        #marmara
        #Kaza
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Meteoroloji'den 12 il için uyarı
        Meteoroloji'den 12 il için uyarı
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Kaptan Torreira!
        Kaptan Torreira!
        Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı
        Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Taylor tartışmalı pozisyonları tek tek açıkladı!
        Taylor tartışmalı pozisyonları tek tek açıkladı!
        Dokuz yıllık evlilik bitti
        Dokuz yıllık evlilik bitti
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Avukat mı torbacı mı? İkinci defa yakalandı!
        Avukat mı torbacı mı? İkinci defa yakalandı!
        İran'ın ABD üslerinde verdiği hasar fotoğraflandı
        İran'ın ABD üslerinde verdiği hasar fotoğraflandı
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Burçların en bilinmeyen takıntıları
        Burçların en bilinmeyen takıntıları
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı