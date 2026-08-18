Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta katliam gibi kaza! 4 ölü, 10 yaralı!

        Sivas'ta katliam gibi kaza! 4 ölü, 10 yaralı!

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 13:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Katliam gibi kaza! 4 ölü, 10 yaralı!

        Son dakika... Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Hayati Aras'ın kullandığı yolcu minibüsü, Sivas-Suşehri kara yolu Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bugün saat 12.30 sıralarında, Suşehri ilçesi Elmaseki - Çokrak köyü mevkii D-865 karayolu üzerinde, Sivas'tan Suşehri istikametine doğru seyir halinde bulunan yolcu minibüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrilmesi neticesinde tek taraflı, ölümlü ve maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza ihbarının alınmasının hemen ardından bölgeye; Sağlık, (Kara Ambulansı, Hava Ambulansı ve UMKE) Emniyet, Jandarma, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale, kurtarma ve çevre güvenliği çalışmalarına süratle başlanılmıştır.

        İlk belirlemelere göre; 14 yolcu bulunan araçta, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız ağır yaralanmış, 6 vatandaşımız ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından ivedilikle çevre hastanelere ve il merkezine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve adli tahkikat İşlemleri de başlatılmıştır. Bu üzücü kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Fotoğraflar: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Suşehri
        #sivas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?