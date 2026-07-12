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        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri 4 yaban hayvanını kurtardı

        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda durdurulan bir araçta, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan nesli tehlike altındaki 2 vaşak ile 2 serval kedisi kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        4 yaban hayvanı kurtarıldı
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        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan nesli tehlike altındaki 2 vaşak ve 2 serval kedisi kurtarıldı.

        ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU

        AA'daki habere göre; Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen binek bir aracın risk analizi çerçevesinde şüpheli bulunarak durdurulduğu ifade edildi.

        Ekiplerce detaylı aramaya tabi tutulan araçta, sağlıksız koşullarda gizlenmiş vaziyette 4 yaban hayvanı tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan arama sonucunda, sağlıksız koşullarda gizlenerek yasa dışı yollarla ülkemize getirilmeye çalışılan ve Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki türler arasında yer alan 2 vaşak ve 2 serval kedisi kurtarıldı. Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle milli ekonomimizi korumanın yanı sıra, her türlü canlı hayvan kaçakçılığıyla mücadelesini de aralıksız sürdürmektedir. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır."

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