Tuana'nın ölümüne neden olmuştu! Cezası açıklandı
Giresun'un Görele ilçesinde, görevinden uzaklaştırılan ilçe belediye başkanının tacizde bulunduğu öne sürülen 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Adem Hasbaş, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Giriş: 14 Eylül 2026 - 14:44 Güncelleme:
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ