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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tuana'nın ölümüne neden olmuştu! Cezası açıklandı

        Tuana'nın ölümüne neden olmuştu! Cezası açıklandı

        Giresun'un Görele ilçesinde, görevinden uzaklaştırılan ilçe belediye başkanının tacizde bulunduğu öne sürülen 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Adem Hasbaş, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 14:44 Güncelleme:
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        Tuana'nın ölümüne neden olmuştu! Cezası açıklandı

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