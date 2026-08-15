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        Haberler Gündem Politika Tuncer Bakırhan: "

        Tuncer Bakırhan: "

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Masanın kurulması önemlidir. İlk defa Kürt meselesi, Meclis zemininde kendisine bir yer buldu ve bir yasayla birlikte aslında Meclis kayıtlarına girdi. Dolayısıyla bu yasa, bir son değil bir başlangıçtır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 15:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bunlar tarihi günler"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bunlar, tarihi günlerdir. Bu çerçeve yasa da silahı ve şiddeti devreden çıkaran, hukuki ve siyasi zeminde artık meselelerimizi konuşacağımız, tartışacağımız bir eşiği bize açtırdı." dedi.

        Bakırhan, Aydın'daki düğün salonunda düzenlenen DEM Parti 3. İl Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Yıllardır süren olumsuzluklar nedeniyle Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve sosyal olarak çok şey kaybettiğini belirten Bakırhan, şunları kaydetti:

        "42 yıl bu ülkede silah ve çatışma devam etti. Ülkemiz ekonomik olarak, siyasi, sosyal olarak çok şey kaybetti. 42 yıl sonra diyoruz ki artık silahın ve şiddetin olmadığı, Kürt'ün demokratik hak ve özgürlüklerinin siyasi zeminde konuşulduğu bir sürecin kapısını birlikte aralıyoruz. Bunlar, tarihi günlerdir. Bu çerçeve yasa da silahı ve şiddeti devreden çıkaran, hukuki ve siyasi zeminde artık meselelerimizi konuşacağımız, tartışacağımız bir eşiği bize açtırdı ama bu yasa bir son değil çünkü bu yasa ilk adımdır. Bu yasanın kendisi, Kürt meselesinin demokratik çözümü değil. Bu, sadece şiddet zeminini ortadan kaldıran, hukuki ve siyasi zemine kavuşturan bir yasadır."

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        "MASANIN KURULMASI ÖNEMLİ"

        Bakırhan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kabul edilen yasal çerçevenin önemini vurguladı.

        Bakırhan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Türkiye'de yaşayan bütün halkların dilinin özgür olduğu, Türkiye'de başta Aleviler olmak üzere bütün inançların özgür ve eşitçe kendilerini ifade edebildikleri, kanın, çatışmanın olmadığı, bu topraklara acının düşmediği, gençlerin yaşamını yitirmediği, Aydınlı çiftçinin, esnafın, geçinemeyen insanlarımızın insanca yaşayabildikleri, ürünün hakkını, değerinin hakkını aldıkları bir sürece yeni giriyoruz. Evet, mücadele ettik, büyük bedeller ödedik, bugüne geldik, bir masa kuruldu. Masada Kürt meselesi tartışılıyor. Bunu küçümsememek lazım. Masanın kurulması önemlidir. İlk defa Kürt meselesi, Meclis zemininde kendisine bir yer buldu ve bir yasayla birlikte aslında Meclis kayıtlarına girdi. Dolayısıyla bu yasa, bir son değil bir başlangıçtır."

        Kongreye DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve partililer katıldı.

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