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        Uludağ yolunda heyelan paniği!

        Bursa'da sağanak yağış nedeniyle Uludağ yolunda heyelan meydana geldi. Paniğe neden olan olayda yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        Uludağ yolunda heyelan paniği!

        Bursa'da iki gündür devam eden sağanak nedeniyle Uludağ yolunda heyelan meydana geldi. Yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        DHA'nın haberine göre kentte iki gündür devam eden sağanak nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, Uludağ yolunda da toprak kayması meydana geldi.

        Saat 06.00 sıralarında, Milli Park Gişeleri'nden sonra 38'inci kilometrede yaşanan heyelan sonucu yol, ulaşıma kapandı.

        Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ihbarla bölgeye Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yol, ekipler tarafından iş makineleri ile temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

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