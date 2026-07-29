2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı.

TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN SON GÜN 10 AĞUSTOS

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN TERCİHLER İŞLEME ALINACAK

Yapılan açıklamada, tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerektiği belirtildi.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılamayacak, ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak ve adece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.