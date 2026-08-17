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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultangazi'de inşaat alanında toprak kayması

        Sultangazi'de inşaat alanında toprak kayması

        İstanbul Sultangazi'de bir site inşaatı alanında toprak kayması sonucu inşaatın bitişiğindeki yolda çatlak oluştu. Sokak, güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 06:23 Güncelleme:
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        İnşaat alanında toprak kaydı, yol kapatıldı

        Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 2275. Sokak'ta bir site inşaatı olduğu öğrenilen alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

        AA'nın haberine göre, toprak kayması sonucu inşaatın bulunduğu sokaktaki yolda da kısmi çatlaklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından yapılan kontrollerin ve alınan güvenlik tedbirlerinin ardından çatlakların oluştuğu sokağa giriş ve çıkışlar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Meydana gelen olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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