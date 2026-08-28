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        Haberler Gündem Güncel Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti Resmi Gazete'de

        Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti Resmi Gazete'de

        Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 01:04 Güncelleme:
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        Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'de görev atamalarında, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistlik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

        Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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        #cumhurbaşkanlığı kararı
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