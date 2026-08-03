Tatvan'da trafik kazası: Uzman çavuş hayatını kaybetti
Bitlis Tatvan'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü uzman çavuş hayatını kaybetti
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 00:59 Güncelleme:
Tatvan ilçesi Kale Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde otomobilin sürücüsü K.Ö, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Ahmet Balaban'ın kullandığı motosiklete ve ardından M.K'nin idaresindeki otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre kazada, uzman çavuş Balaban hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Balaban'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü K.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ