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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tatvan'da trafik kazası: Uzman çavuş hayatını kaybetti

        Tatvan'da trafik kazası: Uzman çavuş hayatını kaybetti

        Bitlis Tatvan'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü uzman çavuş hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 00:59 Güncelleme:
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        Tatvan'da trafik kazası: Uzman çavuş hayatını kaybetti
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        Tatvan ilçesi Kale Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde otomobilin sürücüsü K.Ö, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Ahmet Balaban'ın kullandığı motosiklete ve ardından M.K'nin idaresindeki otomobile çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre kazada, uzman çavuş Balaban hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Balaban'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.

        Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü K.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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