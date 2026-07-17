Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya Tavşanlı'da motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 04:59 Güncelleme:
Tavşanlı ilçesinde Mustafa Ertürk (18) yönetimindeki motosiklet ile N.K. idaresindeki elektrikli bisiklet, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 4. kilometresinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Ertürk, bariyerlere savruldu.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre ekipler, yaptıkları kontrollerde Ertürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü N.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ertürk'ün cenazesi Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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