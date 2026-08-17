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        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan '17 Ağustos Marmara Depremi' mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitiren vatandaşları andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 06:00 Güncelleme:
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        Kurtulmuş'tan '17 Ağustos Marmara Depremi' mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenleri andı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

        "17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK, MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.

        Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999’da canlarımızı kaybettiğimiz büyük depremin acılarını unutmuyoruz. Kaybettiğimiz aziz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
        #haberler
        #17 Ağustos 1999 Marmara Depremi
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