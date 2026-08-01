TBMM Başkanı, Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifini işaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen 5’inci Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı.

Adnan Menderes Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende Kurtulmuş, yarışmada dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerini verdi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, milletvekilleri Hasan Turan ve Yıldız Konal Süslü, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kamu kurumlarının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

“DARBELER GELENEĞİNİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATAN ZAFERDİR”

Törende konuşan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, geçmişte acı ve işkencelerle anılan adanın bugün demokrasi ve özgürlükleri temsil eden bir mekâna dönüştürüldüğünü söyledi.

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Adanın dönüşümündeki katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlattı.

Kurtulmuş, “15 Temmuz darbe girişimi, darbeler geleneğinin sonuncusu ve Allah’ın izniyle Türkiye’de darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atan milletin kararlılığı sonucu kazanılmış büyük bir zaferdir” dedi.

15 Temmuz gecesinde Şehit Mustafa Cambaz ile 253 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Kurtulmuş, meydanlara çıkan vatandaşların büyük bir kahramanlık destanı yazdığını söyledi.

“TÜRKİYE DEMOKRASİSİ AĞIR BEDELLER ÖDEDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbe girişiminin en karanlık saatlerinde sergilediği siyasi liderliğin milleti cesaretlendirdiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye demokrasisinin dünyada en ağır bedelleri ödeyen demokrasilerden biri olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin çok partili siyasi hayatında 1960 Darbesi, 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül Darbesi, 28 Şubat süreci, 27 Nisan bildirisi ve 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını hatırlatan Kurtulmuş, bu müdahalelerin birbirine bağlı bir zihniyetin ürünü olduğunu savundu.

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Kurtulmuş, 15 Temmuz’un unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini vurgulayarak, darbelerin arkasında duranların zamanla unutulduğunu ancak demokrasi mücadelesi veren siyasetçilerin milletin hafızasında yaşamaya devam ettiğini söyledi.

“ERDOĞAN’I BU MİLLET DAİMA HATIRLAYACAK”

Adnan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan’ın isimlerinin Türkiye’de daima hatırlanacağını ifade eden Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesi vatandaşları meydanlara davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da milletin hafızasında yerini koruyacağını belirtti.

Kurtulmuş, “O gece darbeye karşı en zor saatlerde ‘Ben milletin reyinden başka hiçbir güç kabul etmiyorum’ diyerek milleti meydanlara davet eden Tayyip Erdoğan’ı bu millet kıyamete kadar en iyi şekilde hatırlayacak ve anacaktır” ifadelerini kullandı.

“SİLAHLAR BU TOPRAKLARDA İLELEBET SUSACAK”

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Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, Türkiye’de farklı toplum kesimleri arasında çatışma çıkarmak isteyen girişimlerin milletin kararlılığı sayesinde engellendiğini söyledi.

Türkiye’nin kardeşlik siyasetiyle yeni bir dönemin kapısını araladığını belirten Kurtulmuş, TBMM’de bir siyasi parti dışındaki partilerin katılımıyla çalışmalarını sürdüren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunu tamamladığını bildirdi.

Kurtulmuş, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmeye Dair Yasa Teklifi’nin gelecek hafta TBMM’ye sunulacağını belirterek, şöyle konuştu:

“Allah’ın izniyle partilerin büyük çoğunluğunun katılımıyla imzalanacak bu yasayla birlikte yeni dönemin kapısı tamamen açılmış olacak. Artık silahlar ilelebet bu topraklarda susacak ve susturulacaktır.”

“YENİ DÖNEMİN KAPILARINI SONUNA KADAR AÇIYORUZ”

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Yasanın, terör örgütünün kendisini feshetmesi ve silahların bütün unsurlarıyla bırakılmasının ardından yürürlüğe gireceğini söyleyen Kurtulmuş, Türkiye’de terör, çatışma ve ayrılıkların konuşulmadığı bir dönemin hedeflendiğini belirtti.

Kurtulmuş, “Türkiye’de yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Artık bu memlekette Türk de Kürt de Alevi de Sünni de bütün unsurlar sadece kardeşlik ve barış türkülerini söyleyecek” dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından “terörsüz bölge” hedefinin de gerçekleştirileceğini savunan Kurtulmuş, Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Lübnan’daki farklı etnik ve mezhepsel grupların geçmişte olduğu gibi bir arada yaşamaya devam edeceğini söyledi.

DHA MUHABİRİNE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Ödül töreninde, “2025’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları” kategorisinin birincilik ödülü, Demirören Haber Ajansı Bolu Muhabiri Mutlu Yuca’ya verildi.

Yuca, 21 Ocak 2025’te 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında çektiği “Sömestir Tatilinde Gelen Hüzün” adlı fotoğrafıyla ödüle layık görüldü.

Program, ödüllerin takdim edilmesi ve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.