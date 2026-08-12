TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 00:24 Güncelleme:
TBMM'nin, 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 10 Ağustos tarihli 125'inci birleşiminde karar verilmişti.
Meclis'in 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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