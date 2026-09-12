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        Tekirdağ'a şehit ateşi düştü

        Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'ın acı haberi, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin ailesinin isteği doğrultusunda cenaze töreninin, memleketleri Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirileceği bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 00:34 Güncelleme:
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        Tekirdağ'a şehit ateşi düştü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde şehidin ailesinin yaşadığı evin önüne Türk bayrağı asılırken, acı haberin ardından yakınları ve vatandaşlar taziye için evin önünde bir araya geldi.

        Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Tugay Komutanı Tuğgeneral Günal Budak, şehidin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

        BAKAN GÖKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için taziye mesajı yayımladı. Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Iğdır'da meydana gelen elim kazada şehit olan Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

        ŞEHİDİN AİLESİ YÜKSEKOVA'YA UĞURLANACAK

        Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, şehidin ailesinin isteği doğrultusunda cenaze töreninin memleketleri Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

        Günlü, "Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası neticesinde bir şehidimiz var. Şehidimizin anne ve babası ilçemizde ikamet ediyorlar. Şehit haberini aldığımız andan itibaren biz de onlarla beraber olmaya, onların acısını paylaşmaya çalışıyoruz. Ailenin isteği doğrultusunda cenaze, memleketleri Yüksekova'da defnedilecek. Sabahleyin kendilerini oraya uğurlayacağız. Cenaze Iğdır'dan Yüksekova'ya geçecek. Tören Yüksekova'da yapılacak" dedi. Şehit Ziyar Koparan'ın cenaze töreninin Yüksekova'da düzenlenmesi bekleniyor.

        *Haberin görselleri AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Tekirdağ
        #şehit
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