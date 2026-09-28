Tekirdağ Büyükşehir'den miniklere çevre eğitimi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2026 Yılı Sıfır Atık Tema Planı kapsamında belirlenen "Okullarda Sıfır Atık Ayı" dolayısıyla üç okulda çevre eğitimleri gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından Süleymanpaşa'daki Doğa Koleji, Aka Koleji ve Final Okulları’nda düzenlenen etkinliklerde, çocuklara küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci ve geri dönüşüm alışkanlığı kazandırıldı. Okul öncesi öğrencilerine yönelik program, bilgilendirici içeriklerin yanı sıra eğlenceli ve uygulamalı çalışmalarla desteklendi.

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Okul öncesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan çevre mühendisleri tarafından sıfır atık, geri dönüşüm ve çevrenin korunmasına ilişkin yaş gruplarına uygun bilgiler aktarıldı. Sıfır atık konulu video gösterimiyle desteklenen eğitimlerde çocuklara çevre konusunda farkındalık kazandırıldı.

Etkinliğin uygulamalı bölümünde ise öğrencilerle birlikte renkli geri dönüşüm kutuları hazırlandı. Hangi atığın hangi kutuya atılması gerektiği oyunlarla anlatılarak çocukların geri dönüşüm sürecini eğlenerek öğrenmeleri sağlandı. İnteraktif etkinliklerle öğrencilerin öğrendiklerini uygulamaya dönüştürmesi ve sıfır atık bilincinin küçük yaşlardan itibaren güçlendirilmesi hedeflendi.

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Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerin sonunda katılımcı çocuklara "Çevreci Çocuk" rozetleri ile sıfır atık ajandaları hediye edildi.