Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'da hava kirliliği denetimleri: 15,2 milyon TL ceza

        Tekirdağ'da hava kirliliği denetimleri: 15,2 milyon TL ceza

        Tekirdağ'da yılın ilk 6 ayında hava kirliliğinin önlenmesine yönelik yürütülen çevre denetimlerinde, çevre mevzuatına aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen işletmelere toplam 15 milyon 266 bin 825 TL idari para cezası uygulanırken, 12 işletmenin faaliyetleri durduruldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 14:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tekirdağ'da 15,2 milyon TL hava kirliliği cezası
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında hava kirliliğine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda işletme kontrol edildi.

        Yapılan incelemelerde çevre mevzuatına aykırı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 29 işletme hakkında idari yaptırım kararı alındı. Denetimler sonucunda işletmelere toplam 15 milyon 266 bin 825 TL idari para cezası kesildi.

        Mevzuata aykırılıkların giderilmemesi ve çevreye olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla 12 işletmenin faaliyetlerinin de durdurulduğu belirtildi.

        Açıklamada, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla hava kirliliğine yönelik denetimlerin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ailece denize gittiler... 4. cansız beden bulundu!

        Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileye mensup 5 kişiden 1'i kurtuldu, 4'ü boğularak can verdi. Gece anne, baba ve annenin kız kardeşinin cenazesinin bulunmasının ardından devam eden çalışmalarda, kayıp yeğenin de cansız bedenine ulaşıldı (AA)

        #tekirdağ habarleri
        #hava kirliliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek