Tekirdağ'da 15,2 milyon TL hava kirliliği cezası

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında hava kirliliğine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda işletme kontrol edildi.

Yapılan incelemelerde çevre mevzuatına aykırı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 29 işletme hakkında idari yaptırım kararı alındı. Denetimler sonucunda işletmelere toplam 15 milyon 266 bin 825 TL idari para cezası kesildi.

Mevzuata aykırılıkların giderilmemesi ve çevreye olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla 12 işletmenin faaliyetlerinin de durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla hava kirliliğine yönelik denetimlerin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.