TEKNOFEST’te Türkiye ikincisi olan Doğa Koleji öğrencisi Tanem, ödülünü Gazze’deki çocuklara gönderecek

TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan Resim Yarışması İlkokul Kategorisi’nde Türkiye ikinciliği elde eden Doğa Koleji Karabük Kampüsü öğrencisi Tanem Aydın, başarısının ardından Doğa Koleji Genel Merkezinde ağırlandı. Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç tarafından plaket ve başarı ödülü takdim edilen Tanem’e, Doğa Koleji Karabük Kampüsü Kurucu Temsilcisi Dr. Çağla Özdemir Aydın da eşlik etti.

Türkiye ikinciliğiyle önemli bir başarıya imza atan Tanem, kazandığı ödülü kendisi için kullanmak yerine Gazze’deki çocukların sanatla buluşmasına katkı sağlamak amacıyla değerlendirme kararı aldı. Ödül, çocukların resim yapabilmeleri için boya, fırça ve sanat malzemelerinin temininde kullanılacak.

“ONLARIN DA RESİM YAPABİLMESİNİ İSTİYORUM”

Tanem Aydın, aldığı kararı şu sözlerle anlattı: “Kazandığım ödülü Gazze’de eline hiç fırça almamış çocuklarla paylaşmak istiyorum. Bu ödülle onların boya ve fırçalarının olmasını ve resim yapabilmelerini istiyorum. Ben resim yapmayı çok seviyorum, onların da resim yapabilmesini isterim.”

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“BAŞARI KADAR, O BAŞARIYA YÜKLENEN ANLAM DA KIYMETLİ”

Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç, Tanem’in başarısı ve aldığı karara ilişkin şunları söyledi:

“Tanem’in TEKNOFEST gibi önemli bir platformda Türkiye ikinciliği elde etmesi bizim için büyük bir gurur. Eğitimde başarıyı yalnızca akademik sonuçlar ve derecelerle değerlendirmiyoruz. Öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirirken çevrelerine ve dünyaya karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerini de önemsiyoruz. Tanem’in elde ettiği başarıyı başka çocukların sanatla buluşmasına katkı sağlayacak bir adıma dönüştürmesi bunun çok güzel bir örneği. Kendisini hem başarısı hem de duyarlılığı için kutluyorum.”

Doğa Koleji Karabük Kampüsü Kurucu Temsilcisi Dr. Çağla Özdemir Aydın ise Tanem’in başarısının kampüsleri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Tanem’in yeteneğinin ve emeğinin Türkiye ikinciliğiyle karşılık bulması bizim için çok değerli. Ancak bizi ayrıca gururlandıran, başarısının ardından aldığı bu karar oldu. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerinin yanı sıra paylaşmayı ve çevrelerine duyarlı olmayı öğrenmelerini de önemsiyoruz. Tanem’i ve bu başarıda emeği bulunan öğretmenlerimizi kutluyorum.” ifadelerini kullandı.