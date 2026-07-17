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        Haberler Gündem 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

        TEM Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

        Tekirdağ'da, TEM Otoyolu'nun Çorlu mevkisinde devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 04:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TEM Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
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        Kaza, dün saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Tekirdağ Çorlu gişeler mevkisine yaklaşık 3 kilometre mesafede meydana geldi.

        İstanbul yönüne giden Volkan Baykal yönetimindeki TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre, ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Baykal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Baykal'ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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