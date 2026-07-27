Ters yönde gitti, ceza yağdı!
Şanlıurfa'da otobanda ters giderek tehlikeye yol açan TIR sürücüsünün ehliyetine el konuldu. Sürücüye ayrıca 90 bin lira para cezası kesildi
Giriş: 27 Temmuz 2026 - 12:38 Güncelleme:
Şanlıurfa’da otobanda ters giderek tehlikeye yol açan TIR sürücüsünün ehliyetine el konularak 90 bin lira para cezası kesildi.
İHA'nın haberine göre olay, 24 Temmuz’da Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunda yaşandı. Gaziantep’ten Şanlıurfa istikametine giden yolda ter yönde ilerleyen TIR'ı görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Otoyol jandarma ekipleri, Ö.A.’nın kullandığı TIR'ı Karaköprü ilçesi sınırlarında yer alan Alınlı gişeleri bölgesinde durdurdu. Sürücünün ehliyetine 60 gün boyunca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan el koyan ekipler, 90 bin lira da para cezası kesti. TIR ise 60 gün trafikten men edilirken o anlar kameralara yansıdı.
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