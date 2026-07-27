İbrahim Kutluay ve Demet Şener çocuklarıyla tatile çıktı

2005'te evlenip, 2018'de olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın küslüğü sona ermişti. FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden oğulları Ömer Kutluay'ı yalnız bırakmayan eski eşler, turnuva boyunca tribündeki yerlerini alarak oğullarına destek vermişti. Kutluay ve Şener'in arasındaki buzlar bu süre zarfında erimişti.

1995 Türkiye Güzeli olan Şener, uzun süredir küs olduğu Kutluay ile çocukları Ömer ve İrem için birlikte hareket ettiklerini söyledi. "Ne yaşandıysa yaşandı, ben kırgınlıklarımı geriye aldım" diyen Şener, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Çocuklarım için her şeyi yaparım. İbrahim adım attı ve ben de kabul ettim. Çok güzel ilişkiler içinde devamlı çocuklarımızlayız. Çocuklarımız çok mutlu. İki çocuğumun da evde olması muazzam. İkisi de daha yeni geldi. Şimdi bir tatil yapacağız. Ailece tatile gidiyoruz, çocuklarımızın mutluluğu en önemli şey. Çok şükür ki bu noktaya geldik.

Eski eşiyle yeniden bir birliktelik yaşama ihtimaliyle ilgili soruya da yanıt veren Demet Şener, "Bir birliktelik yok ancak çocuklarımız için daha iyiyiz. Bana 'Ben seninle kötü olmak istemiyorum' diyerek bana bu adımı atması önemliydi. Çocuklarımın her iki taraftan da mutlu olmasını isterim. 10 yıl geçti biliyorsunuz. Bu adımı 10 yıl bekledim diyemem ama böyle olması gerekiyordu. Daha önceden olmadı ama bilmiyoruz İbrahim Bey de neler yaşadı. Bir aradayken çocuklarımızın mutluluğu bambaşka..." diye konuştu.

Eski eşler, kırgınlıkları geride bırakarak, çocuklarıyla Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitti.

Demet Şener, tatillerinden kesitleri sosyal medya sayfasından paylaştı.