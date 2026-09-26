Trabzon'un Yomra ilçesinde restoranda yemek yiyen M.K.’nin hayatını Göktuğ Yıldırım kurtardı
Trabzon'un Yomra ilçesinde restoranda yemek yerken soluk borusu tıkanan M.K., Yomra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Göktuğ Yıldırım'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Giriş: 26 Eylül 2026 - 20:58 Güncelleme:
Enis Yıldırım'ın haberine göre olay, Trabzon’un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi.
Restoranda yemek yiyen M.K.’nin soluk borusu tıkandı. Nefes almakta güçlük çeken vatandaş, çevresindekilerden el hareketleriyle yardım istedi.
Çevrede bulunanlar M.K.’ye müdahale etmeye çalıştı ancak sonuç alınamadı. Bu sırada restoranda bulunan Yomra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Göktuğ Yıldırım, vatandaşa Heimlich manevrası uyguladı.
Yıldırım’ın zamanında müdahalesiyle soluk borusunu tıkayan cisim çıkarılırken, M.K. yeniden nefes almaya başladı.
M.K.’nin büyük bir tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
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