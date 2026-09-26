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        Haberler Gündem Tunceli-Erzincan yolundaki kazada 2 kişinin durumu ağır

        Tunceli-Erzincan yolundaki kazada 2 kişinin durumu ağır

        Tunceli-Erzincan kara yolunda kontrolden çıkarak Pülümür Çayı kenarına devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgede çalışan iş makinesinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 18:31 Güncelleme:
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        Tunceli'de araç çaya devrildi: 5 yaralı

        Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolunun 30’uncu kilometresindeki Zağge mevkisi yakınlarında meydana geldi.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Pülümür Çayı kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

        Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza noktasına ulaşmak için yaklaşık 500 metre uzaklıkta çalışan iş makinesinin operatöründen yardım istedi.

        Sağlık ekipleri, kepçenin kovasını kullanarak yaralılara ulaştı. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Tunceli
        #Kaza
        #haberler
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