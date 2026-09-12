Türkiye Bülteni’nde AK Parti’nin çeyrek asırlık yolculuğu anlatıldı

AK Parti’nin kuruluşunun 25’inci yılı kapsamında hazırlanan "Türkiye Bülteni 25. Yıl Özel Sayısı" yayımlandı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan özel sayının kapağında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuruluş yıl dönümü programındaki "Gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, 'Büyük Türkiye Cumhuriyeti' geliyor" sözlerine yer verildi.

AK PARTİ’NİN 25 YILLIK SÜRECİ ELE ALINDI

Dergide, AK Parti’nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü anma programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağustos ayında katıldığı etkinlikler, ikili görüşmeler ve basın toplantılarına ilişkin içerikler yer aldı.

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Özel sayıda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar içinde yaptığı dikkat çeken açıklamalar ve siyasi yolculuğa ilişkin önemli dönüm noktaları da derlendi.

Erdoğan’ın 2001 yılında AK Parti Kurucular Kurulu Toplantısı’nda yaptığı "Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" açıklamasının da yer aldığı dergide, AK Parti’nin 25. yıl vizyon belgesi 10 başlıkta sunuldu.

BÜYÜK PROJELERE ÖZEL BÖLÜM

Dergide, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran açıklamalarından bazıları ile dönemsel gazete manşetlerine de yer verildi.

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"Bir AK Parti eseridir" başlığı altında ise Fatih Sondaj Gemisi, TOGG, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TCG Anadolu gibi projeleri anlatan dijital afişler yayımlandı.

AK Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Bülteni 25. Yıl Özel Sayısı"nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde 14 Ağustos 2001’de başlayan sürecin, milletle kurulan bağdan Türkiye Yüzyılı hedeflerine uzanan kapsamlı bir perspektifle ele alındığı belirtildi.