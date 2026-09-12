Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Türkiye Bülteni’nde AK Parti’nin çeyrek asırlık yolculuğu anlatıldı

        Türkiye Bülteni’nde AK Parti’nin çeyrek asırlık yolculuğu anlatıldı

        AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Bülteni 25. Yıl Özel Sayısı" yayımlandı. Dergide, partinin kuruluş sürecinden bugüne uzanan siyasi yolculuğu, projeler ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 20:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        AK Parti'nin 25. yılına özel bülten

        AK Parti’nin kuruluşunun 25’inci yılı kapsamında hazırlanan "Türkiye Bülteni 25. Yıl Özel Sayısı" yayımlandı.

        AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan özel sayının kapağında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuruluş yıl dönümü programındaki "Gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, 'Büyük Türkiye Cumhuriyeti' geliyor" sözlerine yer verildi.

        AK PARTİ’NİN 25 YILLIK SÜRECİ ELE ALINDI

        Dergide, AK Parti’nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü anma programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağustos ayında katıldığı etkinlikler, ikili görüşmeler ve basın toplantılarına ilişkin içerikler yer aldı.

        REKLAM

        Özel sayıda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar içinde yaptığı dikkat çeken açıklamalar ve siyasi yolculuğa ilişkin önemli dönüm noktaları da derlendi.

        Erdoğan’ın 2001 yılında AK Parti Kurucular Kurulu Toplantısı’nda yaptığı "Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" açıklamasının da yer aldığı dergide, AK Parti’nin 25. yıl vizyon belgesi 10 başlıkta sunuldu.

        BÜYÜK PROJELERE ÖZEL BÖLÜM

        Dergide, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran açıklamalarından bazıları ile dönemsel gazete manşetlerine de yer verildi.

        REKLAM

        "Bir AK Parti eseridir" başlığı altında ise Fatih Sondaj Gemisi, TOGG, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TCG Anadolu gibi projeleri anlatan dijital afişler yayımlandı.

        AK Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Bülteni 25. Yıl Özel Sayısı"nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde 14 Ağustos 2001’de başlayan sürecin, milletle kurulan bağdan Türkiye Yüzyılı hedeflerine uzanan kapsamlı bir perspektifle ele alındığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #AK Parti
        #Türkiye Bülteni
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Eylül mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Eylül mesajı
        Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme
        Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Yoğun bakımların sepsis gerçeği: Sepsisli hastaların yarısı 30 gün içinde hayatını kaybediyor
        Yoğun bakımların sepsis gerçeği: Sepsisli hastaların yarısı 30 gün içinde hayatını kaybediyor
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "İran'daki savaş çok yakında bitecek"
        "İran'daki savaş çok yakında bitecek"
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı