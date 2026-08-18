Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyon kapsamında “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanmıştı.
Tutuklu bulunan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçları kapsamında 3 aydır tutuklu bulunan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
Giriş: 18 Ağustos 2026 - 23:29 Güncelleme:
Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçları kapsamında 3 aydır tutuklu bulunan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi. Kütahyalı'nın tutuksuz yargılanması devam edecek.
FOTO: İHA arşivi
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ