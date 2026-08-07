Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı, dördüncü etap yarışlarının ardından tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda, 31 ülkeden 175 sporcu mücadele etti.

Yarışın son gün etabında sporcular, Yeşilgöz-KAFUM güzergahında pedal çevirdi. Son etapta Dusan Rajovic birinci, Tomas Barta ikinci, Lucas Carstensen ise üçüncü oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yaptığı açıklamada, kentin tanıtımı ve sporun gelişimi açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek yarışın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sporculara teşekkür etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kentte uluslararası bir organizasyonun düzenlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise yarışların başarılı bir organizasyonla tamamlandığını belirterek şöyle konuştu: "Kahramanmaraş bisiklet yarışlarını güzel bir finalle tamamladık. Geçtiğimiz yıl bu organizasyonu daha da büyütmek istediğimizi ifade etmiştik. Bugün ise 'Tour of Kahramanmaraş' markasının temelini attık. Bu organizasyonun gelecekte Kahramanmaraş'ın adını tüm dünyaya duyuracak önemli bir marka olacağına inanıyoruz. Teknik açıdan en önemli gelişmelerden biri de profesyonel bir takımın yarışlara katılması oldu. Normal şartlarda bu kategoride düzenlenen yarışlara profesyonel takımlar katılmaz. İlk kez Türkiye'de bu kategoride düzenlenen etaplı bir yarışta profesyonel bir takım mücadele etti."

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.