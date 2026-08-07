Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı tamamlandı: 31 ülkeden 175 sporcu mücadele etti

        Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı tamamlandı: 31 ülkeden 175 sporcu mücadele etti

        Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı, dördüncü etap yarışlarının ardından tamamlandı. Organizasyonda, 31 ülkeden 175 sporcu mücadele etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 17:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        31 ülkeden 175 sporcu mücadele etti

        Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı, dördüncü etap yarışlarının ardından tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda, 31 ülkeden 175 sporcu mücadele etti.

        Yarışın son gün etabında sporcular, Yeşilgöz-KAFUM güzergahında pedal çevirdi. Son etapta Dusan Rajovic birinci, Tomas Barta ikinci, Lucas Carstensen ise üçüncü oldu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yaptığı açıklamada, kentin tanıtımı ve sporun gelişimi açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek yarışın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sporculara teşekkür etti.

        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kentte uluslararası bir organizasyonun düzenlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise yarışların başarılı bir organizasyonla tamamlandığını belirterek şöyle konuştu: "Kahramanmaraş bisiklet yarışlarını güzel bir finalle tamamladık. Geçtiğimiz yıl bu organizasyonu daha da büyütmek istediğimizi ifade etmiştik. Bugün ise 'Tour of Kahramanmaraş' markasının temelini attık. Bu organizasyonun gelecekte Kahramanmaraş'ın adını tüm dünyaya duyuracak önemli bir marka olacağına inanıyoruz. Teknik açıdan en önemli gelişmelerden biri de profesyonel bir takımın yarışlara katılması oldu. Normal şartlarda bu kategoride düzenlenen yarışlara profesyonel takımlar katılmaz. İlk kez Türkiye'de bu kategoride düzenlenen etaplı bir yarışta profesyonel bir takım mücadele etti."

        Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #uluslararası kahramanmaraş bisiklet yarışı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Husumetlisi sıktı!
        Husumetlisi sıktı!
        Çanakkale Savaşı'ndan kalma
        Çanakkale Savaşı'ndan kalma
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        Bakanlık devreye girdi!
        Bakanlık devreye girdi!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
        3 aileye tehdit! 10 gözaltı, 2 tutuklama
        3 aileye tehdit! 10 gözaltı, 2 tutuklama