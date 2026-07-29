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        Haberler Gündem Çevre Van Gölü'nden 2 milyon 165 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

        Van Gölü'nden 2 milyon 165 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

        Van Gölü'nde yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız sürerken, şimdiye kadar gölden 2 milyon 165 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Van Gölü Koruma Şube Müdürlüğü Şefi Bayram Ortasaç, "Bu çalışma Van Gölü için hayati önem arz ediyor. Van Gölü'nün nefes almasını sağlıyor. Çalışmalarımız inşallah devam edecek" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 17:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Van Gölü'ndeki temizlik çalışmaları sürüyor

        Van Gölü'nde 2021 yılında Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan dip çamuru ve balçık temizliği çalışmaları, 14 kilometrelik sahil bandında aralıksız sürüyor.

        Yürütülen çalışmalarda, gölde günlük ortalama 1700 metreküp dip çamuru ve balçık çıkarılırken, bugüne kadar ise 2 milyon 165 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. İş makineleriyle göl tabanından çıkarılan dip çamuru ve balçık, kamyonlarla taşınarak belirlenen alanda bertaraf ediliyor.

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        Temizlik çalışmalarının tamamlandığı sahil kesimleri kötü koku ve kirlilikten büyük ölçüde arındırılırken, kıyılar belli iyileştirmeler ardından yeniden vatandaşların kullanımına açılıyor.

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, Van İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi civarı ve sahil yolu 4’üncü etapta devam ediyor.

        45 personel, 22 kamyon ve 12 iş makinesi ile alanda çalışmaların devam ettiğini belirten Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Van Gölü Koruma Şube Müdürlüğü Şefi Bayram Ortasaç, "Dip çamuru temizleme çalışmalarımız kendi bünyemizdeki araç ve gereçlerle hummalı bir şekilde sürüyor. Burada günlük ortalama 1700 metreküp dip çamuru çıkarıyoruz. Bu çalışma Van Gölü için hayati önem arz ediyor. Van Gölü'nün nefes almasını sağlıyor. Çalışmalarımız inşallah devam edecek" dedi.

        Saha personeli Ruşen Yorgun ise gölün dip çamuru temizliği için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Van Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere temiz şekilde aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalarda toplam 2 milyon 800 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılması hedefleniyor.

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