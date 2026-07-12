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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bağcılar'da annesinden istediği parayı alamayan oğul evi ateşe verdi

        Bağcılar'da annesinden istediği parayı alamayan oğul evi ateşe verdi

        İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında, annesi S.Ç.'den istediği parayı alamayınca çıkan tartışmanın ardından evi ateşe verip kaçan 20 yaşındaki H.Ç., polis ekiplerinin hızlı takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 23:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vicdansız evlat annesinin evini ateşe verdi!

        Yangın, saat 18.45 sıralarında Fatih Mahallesi 1765 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıktı. İddiaya göre H.Ç., annesi S.Ç.'den para istedi. Annesinin para vermemesi üzerine çıkan tartışmada H.Ç., annesinin yaşadığı evi ateşe verip kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

        2 AYRI YAKALAMA KARARI OLDUĞU BELİRLENDİ

        Olayın ardından kaçan şüpheli H.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde H.Ç.'nin 'Kundaklama', 'Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçlarından kaydı bulunduğu, ayrıca hakkında 2 ayrı yakalama kararı olduğu tespit edildi.

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