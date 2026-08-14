Yangın yola sıçradı, trafik de etkilendi!
Bursa-İzmir yolunda anız yangını çıktı. Alevler yola kadar ulaşınca trafik durma noktasına geldi
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 13:11 Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanan anız yangınında alevler İzmir yoluna kadar ulaşınca, trafik neredeyse durma noktasına geldi.
İHA'nın haberine göre Başköy Mahallesi İzmir Yolu üzerinde bir tarlada anız yangını meydana geldi. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler İzmir yoluna kadar ulaştı.
Bursa-İzmir kara yolu İzmir gidiş istikameti alevler sebebiyle bir süreliğine trafiğe durduruldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı.
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