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        Haberler Gündem Eğitim YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka tabanlı programlarımızda yüzde 100 doluluk sağlandı

        YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka tabanlı programlarımızda yüzde 100 doluluk sağlandı

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "2026 YKS yerleştirme sonuçlarında, bu yıl ilk kez açtığımız pek çok yeni programda kontenjanlar yüzde 100 doldu. Yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programlarımızın tamamında da yüzde 100 doluluk sağlanması, attığımız adımların gençlerimizden güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 10:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yapay zeka tabanlı programlara yoğun ilgi

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "2026 YKS yerleştirme sonuçlarında, bu yıl ilk kez açtığımız pek çok yeni programda kontenjanlar yüzde 100 doldu. Yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programlarımızın tamamında da yüzde 100 doluluk sağlanması, attığımız adımların gençlerimizden güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor" dedi.

        BU YIL YENİ BÖLÜMLER AÇILDI

        Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm başta olmak üzere stratejik alanlarda açılan lisans ve ön lisans programlarının 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, program kontenjanlarının dolduğunu açıkladı.

        X hesabından yazılı açıklama yapan Özvar, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükseköğretime erişimi artırmanın yanı sıra niteliği yükselten ve gençlerimizi Türkiye'nin geleceğine hazırlayan büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bu dönüşüm kapsamında yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm başta olmak üzere stratejik alanlarda yeni lisans ve ön lisans programlarını yükseköğretim sistemimize kazandırdık.

        YAPAY ZEKA TABANLU PROGRAMLARDA YÜZDE 100 DOLULUK SAĞLANDI

        2026 YKS yerleştirme sonuçlarında, bu yıl ilk kez açtığımız pek çok yeni programda kontenjanlar yüzde 100 doldu. Yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programlarımızın tamamında da yüzde 100 doluluk sağlanması, attığımız adımların gençlerimizden güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu tablo, öğrencilerimizin Geleceğin Meslekleri'ne ilişkin yüksek farkındalığına işaret ettiği gibi, yükseköğretim politikalarımızın ülkemizin insan kaynağı ihtiyacıyla uyumlu biçimde ilerlediğini de ortaya koyuyor.

        Bugün Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030) ile daha da güçlenen bu istikamette amacımız, Türkiye'yi yapay zeka ve ileri teknolojilerde geliştiren, üreten ve yön veren ülkelerden biri hâline getirecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir."

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        #Yapay Zeka
        #2026 YKS yerleştirme sonuçları
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