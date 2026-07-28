YENİ Parti, ilk grup toplantısını yapacak
YENİ Parti, ilk grup toplantısını gerçekleştirecek. Basına kapalı olarak gerçekleşecek olan grup toplantısı bugün saat 11.45'te başlayacak
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 00:27 Güncelleme:
Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti, bugün ilk grup toplantısı gerçekleştirecek. Basına kapalı olarak gerçekleşecek olan grup toplantısı saat 11.45'te başlayacak.
TBMM Başkanlığı'ndan YENİ Parti Grup Başkanlığı'na gönderilen yazıda, YENİ Parti'nin grup toplantılarını büyük salonda yapacağı bildirildi. Grup toplantısının yapılacağı salona partinin tabelası yerleştirildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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