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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti, ilk grup toplantısını yapacak

        YENİ Parti, ilk grup toplantısını yapacak

        YENİ Parti, ilk grup toplantısını gerçekleştirecek. Basına kapalı olarak gerçekleşecek olan grup toplantısı bugün saat 11.45'te başlayacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 00:27 Güncelleme:
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        YENİ Parti, ilk grup toplantısını yapacak

        Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti, bugün ilk grup toplantısı gerçekleştirecek. Basına kapalı olarak gerçekleşecek olan grup toplantısı saat 11.45'te başlayacak.

        TBMM Başkanlığı'ndan YENİ Parti Grup Başkanlığı'na gönderilen yazıda, YENİ Parti'nin grup toplantılarını büyük salonda yapacağı bildirildi. Grup toplantısının yapılacağı salona partinin tabelası yerleştirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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