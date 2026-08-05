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        Haberler Gündem Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı

        Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı

        Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Özalper'in emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya götürülmesi bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 21:22 Güncelleme:
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        Yeni Parti il başkanı gözaltında

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ile Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer’in tutuklandığı ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında, Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de bugün gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran’da Manisa’da operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda; Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan’ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çeşitli dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

        3 TUTUKLAMA

        Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Özkan Yalım’ın, Denizli’de Demirhan Gözaçan’a 1 milyon TL teslim ettiğini beyan ettiği, Gözaçan’ın ise ‘çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma’ ve ‘rüşvet’ suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi. Gözaçan, bu dosya kapsamında da tutuklanırken, Anıl Demir ile Cem Yüzer de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Soruşturma dosyasının yetki kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilmesinin ardından yürütülen soruşturmada Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de bugün gözaltına alındı. Özalper’in işlemlerinin ardından Ankara’ya götürüleceği ve ifadesinin burada alınacağı öğrenildi

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        #İlksen Özalper
        #Yeni Parti il başkanı
        #haberler
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