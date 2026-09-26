Yeni Parti milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda esnaf ziyareti sırasında rahatsızlandı. Ağbaba, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı
Giriş: 26 Eylül 2026 - 17:48 Güncelleme:
Katıldığı bir programda aniden rahatsızlanan YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Ağbaba, katıldığı bir program sırasında aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine Ağbaba ambulansla önce Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, ardından da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
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