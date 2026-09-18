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        Haberler Gündem Eğitim YÖK, nitelikli uluslararası doktora adaylarını üniversitelere kazandıracak

        YÖK, nitelikli uluslararası doktora adaylarını üniversitelere kazandıracak

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yurt içinde veya yurt dışında lisans eğitimini tamamlayan ve Türkiye'deki üniversitelerde doktora yapabilecek nitelikteki uluslararası adayların araştırma görevlisi olabilmelerine yönelik çalışmayı 2027'de hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        YÖK doktora adaylarını üniversitelere kazandıracak

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, düzenledikleri toplantılarla araştırma üniversitelerinin çıktılarını ve ortaya koyduğu değerleri mütalaa ettiklerini ve devlet tarafından bu üniversitelere verilen mali fırsatları ne ölçüde kullanıp kullanmadıklarını rektörlerle değerlendirdiklerini belirtti.

        YÖK'ün temel politikalarından birinin de üniversitelerin rekabetçi üstünlük üretebildiği veya karşılaştırmalı avantaja sahip olduğu alanlarda uzmanlaşmasını, işbirliği yapmasını ve rekabet etmesini temin etmek olduğunu aktaran Özvar, araştırma üniversitelerinin de bu politikanın bir uzantısı olduğunu söyledi.

        Bir diğer hedeflerinin de Türkiye'nin nitelikli yetenek havuzunu genişletmek ve zenginleştirebilmek olduğunu vurgulayan Özvar, "Bütün gelişmiş ülkelerin de üzerinde durduğu ve rekabet ettiği en önemli konuların başında sadece ulusal, mahalli, yerel yetenekleri değil ama aynı zamanda uluslararası alanda kendinden söz ettirebilecek nitelikli uluslararası yetenekleri kendi ülkesine çekebilmek ve cezbedebilmektir." dedi.

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        "2027 YILI İTİBARIYLA BU ARACI DA İNŞALLAH GÜNDEME ALACAĞIZ"

        YÖK Başkanı Özvar, başta araştırma üniversiteleri olmak üzere diğer üniversitelerde bu hedeflerini hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Uluslararası öğrencilere üniversitelerimizde araştırma görevlisi olma imkanı tanıyacağız. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize sunduğu uluslararasılaşma hedefinin belki en önemli enstrümanlarından, araçlarından bir tanesidir. Bu imkanla birlikte yurt içinde veya yurt dışında lisansını iyi yerlerde bitirmiş ve üniversitelerimizde doktora yapabilecek nitelikli uluslararası adaylar da üniversitelerimizde araştırma görevlisi olabilecekler. Bizim bu çalışmayla en büyük hedefimiz ülkemizin araştırma kapasitesine uluslararası tecrübeyi katabilmek ve araştırma kapasitesi içerisinde nitelikli yetenek havuzunu zenginleştirmektir. Bu amaçla 2027 itibarıyla bu enstrümanı bu aracı da inşallah gündeme alacağız. Bu konuda en büyük destekçimiz ve paydaşımız yıllardır birlikte çalıştığımız Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'dır."

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        Araştırma üniversitelerinin "en kaliteyi yayın" kapsamında ortaya koydukları çabalarının ve üretiminin gelişmiş Avrupa ülkeleri düzeyine ulaştığı bilgisini paylaşan Özvar, bu üniversitelerin yayın kapasitelerinin OECD ortalamasını yakaladığını bildirdi.

        "YÖK'ÜN ARAŞTIRMA KONSEPTİNE ELİMİZDEN GELDİĞİNCE KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de üniversitelerin hem cari giderlerinin karşılanmasında hem de yatırım altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle ödeneklerin tahsis edildiğini bildirdi.

        YÖK'ün 2022'de ortaya koyduğu vizyonu ortak bir projeye dönüştürdüklerini ve Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programı'nı (ADEP) başlattıklarını söyleyen Şenel, temel amaçlarının üniversitelerin akademik ve teknik kapasitelerini üst seviyeye taşıyarak evrensel düzeyde bilime katkı sunan bir yapıya dönüştürmek olduğunu vurguladı.

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        Bu konuda projenin üzerine ilaveler yaparak çıtayı sürekli yükselttiklerine dikkati çeken Şenel, şunları kaydetti: "Sağlıktan mühendisliğe, sosyal bilimden diğer tüm çevreye varıncaya kadar pek çok alanda birbirinden değerli projelerin ADEP bünyesinde desteklendiğini ve bunların sonuçlarının da üniversitelerimizin uluslararasılaşma anlamında uluslararası düzeydeki sıralamalarına yansıdığını görüyoruz. Biz de kurumsal görevimiz çerçevesinde YÖK'ün başlatmış olduğu bu araştırma konseptine elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sonuçlarını görmekten de çok mutlu oluyoruz."

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        #yök
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        #doktora
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