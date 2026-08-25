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        Yürekleri parçalayan facia!

        Ordu'da yürekleri parçalayan bir facia yaşandı. Bolaman Irmağı'nda yaşanan olayda boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Mehmet Emin Eren, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 16:35 Güncelleme:
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        Yürekleri parçalayan facia!

        Ordu'nun Kabataş ilçesinde Bolaman Irmağı’nda boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Emin Eren (12), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. Eren, bugün toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre olay, 21 Ağustos’ta Kabataş ilçesi Eceli Mahallesi Çonkara Küme Evleri mevkisinde meydana geldi.

        Mehmet Emin Eren, Bolaman Irmağı’nda suya düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Eren, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eren, Samsun Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi gören Mehmet Emin Eren, bugün hayatını kaybetti.

        Mehmet Emin Eren için bugün saat 14.00’de Eceli Mahallesi’ndeki evinin önünde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Eren’in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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        #haberler
        #ordu
        #Mehmet Emin Eren
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