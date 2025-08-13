Gündüz bakımevlerinin açılması zorunlu mu olacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aile Yılı’nda güçlü adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, "Planlı İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 150'den fazla konut bulunan projelerde 0-66 aylık çocuklarımızın eğitim, gelişim, bakım, korunma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak gündüz bakımevlerinin açılmasını zorunlu hale getiren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda denetim ve yaptırımların bakanlık tarafından titizlikle yürütüleceğini vurgulayan Bakan Göktaş, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere bu önemli adımın atılmasında ve aile dostu şehirleri hayata geçirmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza ve ailelerimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.