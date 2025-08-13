Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Gündüz bakımevlerinin açılması zorunlu mu olacak? Resmi Gazete’de yayımlandı

        Gündüz bakımevlerinin açılması zorunlu mu olacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

        Bir süredir merak edilen Gündüz bakımevlerinin açılmasını zorunlu hale getiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 0-66 aylık çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak gündüz bakımevlerinin açılmasını zorunlu hale getiren yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 15:17 Güncelleme: 13.08.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Gündüz bakımevlerinin açılmasını zorunlu hale getirildiği duyuruldu. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        2

        GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNİN AÇILMASI ZORUNLU MU OLACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 0-66 aylık çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak gündüz bakımevlerinin açılmasını zorunlu hale getiren yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığını bildirdi.

        3

        Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aile Yılı’nda güçlü adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, "Planlı İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 150'den fazla konut bulunan projelerde 0-66 aylık çocuklarımızın eğitim, gelişim, bakım, korunma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak gündüz bakımevlerinin açılmasını zorunlu hale getiren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı" ifadelerini kullandı.

        Bu kapsamda denetim ve yaptırımların bakanlık tarafından titizlikle yürütüleceğini vurgulayan Bakan Göktaş, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere bu önemli adımın atılmasında ve aile dostu şehirleri hayata geçirmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza ve ailelerimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu