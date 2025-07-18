Bu üç temel kurala dikkat!

Güneş koruyucularını genellikle gelişigüzel seçiyor, güneşe çıktıktan sonra sürüyor ve tekrarlamayı ihmal ediyoruz. Oysa, cildimizi güneşin zararlı etkilerinden koruyabilmeleri için bazı kurallara dikkat etmemiz şart. Bölük, güneş koruyucularından etkili sonuç alabilmemiz için alışkanlık edinmemiz gereken en önemli 3 kuralı şöyle sıraladı:

* Doğru ürün seçmek (cilt tipine ve kullanım alanına uygun)



* Doğru zamanda uygulamak (güneşe çıkmadan en az 20–30 dakika önce)



* Doğru miktarda ve sıklıkta uygulamak (her 2 saatte bir ve yüzme/terleme sonrasında tekrarlamak)