Güneş patlaması olacak mı? Gözler NASA'da! Tüm dünyada elektrikler mi kesilecek?
Güneş patlaması ihtimali geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden'dan gelen olası bir felakete karşı "mum ve pilli radyo" stoklayın çağrısı sonrası yeniden gündeme geldi. Dünyayı olumsuz yönde etkileyen Güneş patlaması 1859 yılında meydana gelmiş, olay sonrası Amerika'da telgraf akmaları hasar görmüştü. İşte Güneş patlamasıyla ilgili merak edilenler...
Güneş'te patlama olacak mı? Elektrikler tüm dünyada kesilecek mi? Geçtiğimiz hafta İngiletere İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden'dan gelen uyarı sonrası Türkiye ve dünyada bu soruların cevapları merak edilip araştırılıyor. Bu konuyla ilgili yaşnan tartışmalar ise akıllara 1859 yılındaki güneş patlaması sonrası yaşananları getirdi. İşte olası Güneş patlaması ve sonrasında beklenenlerle ilgili tüm emrak edilenler...
GÜNEŞ PATLAMASI OLACAK MI?
Hemenbelitelim ki güneş yüzeyinde patlamalar sürekli oluyor. Ancak korklan bir patlama sonucunda meydana gelecek manyetik dalgaların dünyada elektrik aksamlara hasar vermesi... Bu denli hasarlara yol açacak bir patlamayla iligili ise NASA ve diğer uzay gözlem ajanslarından herhangi bir uyarı gelmedi.
ELEKTRİKLER KESİLECKE Mİ?
Güneşte meydana gelen ve manyetik dalgaları dünyanın manyetik alanını etkileyebilir. Bu etki belirli bir seviyeyi aşarsa dünya üzerindeki elektrik aksamlar bundan zarar görebilirler.
DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU!
Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859 da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, Dünya’nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi.
ANALOG ÇAĞA GERİ DÖNME ÇAĞRISI
Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, bir felaket sonucu internet ve güç sistemlerinin çökmesi durumunda insanları 'analog' bir çağa geri dönmeye hazırlanmaya çağırdı.
Dowden, insanların internete çok fazla bağımlı hale geldiklerini ve bu durumun onları bir felaket sırasında bilgi boşluğunda yalnız bırakabileceğini öne sürerken, "Herkesin pille çalışan bir radyoya erişebilmesi her zaman geçerlidir" dedi.
Bu çağrıyla ilgili ayrıntılar, gelecek yıl açılacak olan resmi bir hükümet 'direnç web sitesinde' belirtilecek. Çağrı, doğal afetlere, salgın hastalıklara ve siber saldırılar veya terörizm gibi kötü niyetli eylemlere nasıl hazırlanılacağına dair tavsiyeler sunacak.