Güneş tutulması için artık beklenen tarih geldi çattı. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzun dört bir yanında büyük bir heyecanla beklenen doğa olayı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri olan Güneş tutulması nasıl ve neyle izlenir sorularının cevaplarını bir araya getirdik...